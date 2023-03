Un’idea della Spagna in rima: tre poeti a confronto

Tre generazioni a confronto, tre poeti spagnoli tra i maggiori della poesia contemporanea saranno i protagonisti di due incontri organizzati da La Casa della Poesia di Como: una tappa significativa in avvicinamento della XIII edizione del Festival Internazionale di Poesia "Europa in versi" che si terrà a maggio. José Ramón Ripoll (nella foto), Rafael Soler e Jon Andíon porteranno, con le loro poesie, la bellezza dei paesaggi e dell’anima spagnola a Como e a Missaglia, in provincia di Lecco. Il primo appuntamento si terrà giovedì 16 marzo presso The Art Company (ore 18 - via Borgovico 163, Como).

Ad Art Company è in corso la mostra "La sposa di Darwin" di Carla Iacono, curata da Carla Tocchetti, che introdurrà la parte artistica della serata. Il secondo venerdì 17 marzo nella magica cornice di Villa Sormani Marzorati Uva (ore 21 - a Missaglia, Lecco), dove Alberto Uva ha dato vita al Progetto "Arte & Cultura Villa Sormani" che valorizza la particolare storia dell’antica Dimora.

A dialogare con i poeti saranno Gianni Darconza, Andrea Tavernati e Laura Garavaglia. Le due serate saranno un’anticipazione rispetto al XXII edizione del Festival internazionale di Poesia che si terrà a maggio abbinato anche a un concorso internazionale dedicato ai poeti emergenti e agli autori di opere di narrativa.

Roberto Canali