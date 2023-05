Un’escursione speciale per le persone disabili

Anche quest’anno il Parco Valle Lambro, che si estende fino alla zona dell’Erbese, sabato 24 giugno organizza l’iniziativa “Natura senza barriere“, una giornata dedicata all’escursionismo condiviso e all’accessibilità con iniziative volte a favorire la partecipazione di persone disabili: non vedenti, a mobilità ridotta o con altre difficoltà.

In particolare, il Parco organizzerà un’escursione dedicata a persone disabili e agli accompagnatori, a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria, durante la quale la guida naturalistica accompagnerà i partecipanti descrivendo la natura del lago secondo un’esplorazione sensoriale. Un modo per riscoprire l’ambiente utilizzando i sensi solitamente trascurati.

Dalle 10 alle 12.30 la location sarà il Lago di Alserio a Merone, con un percorso nel bosco lungo un largo sentiero sterrato, e un laboratorio per la realizzazione di un libro sensoriale che ogni partecipante porterà a casa. Dalle 15 alle 17.30 escursione in battello sul Lago di Pusiano, partenza da Bosisio Parini, con osservazioni naturalistiche e una breve passeggiata conclusiva, su un fondo piano. L’iniziativa è adatta a tutti: adulti, bambini, persone non disabili e con disabilità, accompagnatori. I posti sono limitati: info e iscrizioni www.parcovallelambro.itnatura-senza-barriere.

Pa.Pi.