Una via al fondatore della Protezione Civile. Malnate ricorda Giuseppe Zamberletti

La via d’accesso al Centro polifunzionale delle emergenze delle Fontanelle da ieri porta il nome di Giuseppe Zamberletti. Nel quinto anniversario della scomparsa si è svolta la cerimonia di intitolazione all’onorevole varesino "padre" della Protezione civile italiana. "Uno dei figli più illustri di Varese - lo ha ricordato il presidente della Regione Attilio Fontana - è stato un vero lombardo. È molto bello che ci si ritrovi per dedicargli la via d’accesso al Polo della sicurezza". Quindi ha espresso l’auspicio che prossimamente si possa intitolare a Zamberletti tutta la struttura, al confine tra Vedano e Malnate. Presente anche l’assessore al welfare Guido Bertolaso, che con Zamberletti collaborò a lungo nel corso della carriera. "Ebbe la forza di creare la Protezione civile quasi dal nulla e di renderla un modello internazionale e non finirò mai per questo di ringraziarlo e ricordarlo per i tanti insegnamenti ricevuti".