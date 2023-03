Una serata rende omaggio a Lucio Battisti

In occasione degli 80 anni dalla nascita di Lucio Battisti, allo Spazio Gloria di Como in via Varesina il sabato 4 marzo si prepara una serata all’insegna delle emozioni con lo spettacolo "Le tre verità". Il titolo prende spunto da un brano di Battisti, ma allude anche alla particolarità dell’esibizione: sul palco infatti interagiranno tre band che fanno capo ai tre autori: Marco Borsani, Angelo Lonati e Lino Scalabrini. A rendere ancor più speciale la serata, sarà la partecipazione straordinaria di Walter Calloni, un mito della batteria italiana che suonò negli album Lucio Battiti, la batteria, il contrabbasso. Lo spettacolo è in programma sabato alle 21 e i biglietti sono in prevendita a 12 euro.