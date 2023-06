Una rassegna dedicata al giudice Livatino ucciso dalla mafia

Una mostra dedicata al beato Rosario Livatino, il giudice antimafia ucciso ad Agrigento nel 1990. È in municipio a Lecco dal lunedì 5 al 10 giugno. I killer del “giudice ragazzino“ - come veniva chiamato in modo dispregiativo – sono stati arrestati e condannati grazie al lecchese Pietro Nava, agente commerciale in trasferta che ha testimoniato contro di loro a costo di doversi poi nascondere nell’ombra e cambiare identità. La mostra si intitola “Sub tutela Dei“. La propongono i soci del Centro culturale Manzoni in collaborazione con il Comune e l’Ordine degli Avvocati di Lecco. D.D.S.