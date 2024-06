Una Gufo night nel Parco delle Orobie. Alla scoperta degli abitanti dei boschi

Mercoledì 12 giugno, per i mercoledì del Parco delle Orobie, nella sede di Albosaggia (Sondrio), in via Moia, ma anche in streaming sul sito del Parco, si potrà seguire la conferenza dell’ornitologo Marco Mastrorilli sui rapaci notturni. Per conoscerli, è stata organizzata per il 14 giugno, alle ore 21, una passeggiata guidata di un paio di chilometri in Val Gerola. Una “Gufo night” per osservare gufi, allocchi e civette del Parco, con la guida di Mastrorilli, che sarà preceduta, alle ore 19, dalla cena al Rifugio della Corte.

Le informazioni per iscriversi e prenotarsi a queste attività si trovano sul sito internet del Parco, www.parcorobievalt.com, e sui profili social. Un’occasione per conoscere meglio gli abitanti dei boschi della Valtellina, molto utili per l’ecosistema e per contenere i rettili.

C.Bia.