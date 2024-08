Una giornata tutta dei soccorritori

Gran successo ad Aprica per la giornata del soccorso. C’è stata infatti tanta partecipazione per la manifestazione organizzata nel pomeriggio di domenica, in piazza Palabione, per rendere partecipe la popolazione e, soprattutto i più giovani, del delicato lavoro di enti e associazioni riguardante il soccorso.

La kermesse è ormai giunta alla sua sedicesima edizione ed è stata proposta dal personale dei Vigili del Fuoco volontari di Aprica e dalla Croce rossa italiana presente sul territorio. L’edizione 2024, unitamente a quest’ultime due associazioni e al Soccorso Alpino, ha visto la presenza anche degli uomini dell’Arma dei carabinieri. "Durante la manifestazione, le varie associazioni presenti hanno mostrato alla popolazione i propri mezzi, ognuno per quanto di competenza, illustrato le caratteristiche del proprio mestiere e mostrato le varie tecniche adottate nelle diverse situazioni operative – dicono gli organizzatori -. La Cri ha illustrato come procedere ad una rianimazione, utilizzando i consueti manichini di prova, insegnando ai presenti le manovre previste e, soprattutto, coinvolgendo i più piccoli. I Vigili del Fuoco hanno ricreato un percorso ad ostacoli per simulare un ambiente operativo, nel quale i bambini venivano accompagnati fino al termine, dove sono stati guidati nello spegnimento di un principio di incendio con l’utilizzo di un idrante. I più piccoli hanno avuto la possibilità di ammirare da vicino le auto in dotazione al Nucleo Operativo e Radiomobile di Sondrio ad essere informati sul materiale in uso ai carabinieri. Il personale ha fornito informazioni utili al cittadino. Infine i presenti hanno avuto la possibilità di effettuare un percorso ad ostacoli, indossando una maschera che simula lo stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, al fine di sensibilizzarli sui rischi a cui si può incorrere se si guida sotto l’effetto di tali sostanze". Fulvio D’Eri