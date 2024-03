Una giornata dedicata a Dante con gli studenti

Il Comune ha celebrato ieri mattina al parchetto di Tanno, il Dantedì. Nella giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Davide Tarabini ha riproposto la seconda edizione del “Dantedì”, competizione letteraria che ha coinvolto ben 4 classi delle scuole medie, due dell’Istituto Comprensivo Garibaldi di Chiavenna e Gordona e due classi dell’Istituto Comprensivo Bertacchi di Chiavenna. La vittoria finale è andata alla II C dell’Istituto Garibaldi di Chiavenna, con foto di rito in via Divina Commedia.