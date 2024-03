Una giornata coi campioni alla Liuc. E si consegnano 9 borse di studio

Niccolò Mannion, playmaker della Pallacanestro Varese e della Nazionale italiana, sarà ospite della Liuc il 20 marzo, dalle 17.30. L’occasione nasce nell’ambito della Giornata nazionale delle Università. Il rettore Federico Visconti terrà un intervento sul tema "Una didattica per l’Università: educazione e innovazione nell’esperienza Liuc" e a seguire si svolgerà un evento, in collaborazione con Panathlon Club La Malpensa, dedicato al progetto Liuc Sport. Oltre a Mannion ci saranno anche Carlo Vanzini, capo redattore Sky Formula 1 e in passato atleta di sci alpino a livello internazionale, e Giuseppe Saronni, campione del mondo di ciclismo. Verranno consegnate 9 borse di studio per l’anno accademico 2023/2024 del valore compreso tra 1.250 e 2.000 euro ciascuno, nell’ambito del programma "Studio e sport". La premiazione dei borsisti andrà di pari passo con il lancio di Liuc Sport da parte del presidente della neonata società sportiva, Antonio Bulgheroni. S.V.