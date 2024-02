Una consulta delle associazioni: "Così risulterà più efficace l’azione di decine di volontari"

"Grazie per il lavoro che fate, per noi siete una realtà fondamentale ed è importante incontrarsi e guardarsi in faccia. Dobbiamo costruire un percorso che aiuti noi e voi a vivere insieme questa esperienza, condividere le strategie, confrontarci sulle attività e attrarre i giovani e lo strumento potrebbe essere quello di una consulta delle associazioni". Così il direttore generale di Asst Lariana Luca Stucchi, insieme al direttore sanitario Brunella Mazzei, al direttore socio sanitario Maurizio Morlotti e al direttore amministrativo Giacomo Boscagli, ha incontrato lunedì tutti i rappresentanti delle associazioni di volontariato convenzionate con Asst Lariana che operano nell’ambito ospedaliero e territoriale. "Abbiamo necessità di costruire una rete - ha proseguito Stucchi - e per questo abbiamo pensato che la consulta potrebbe essere lo strumento più indicato. Riconosciamo la passione che ognuno di voi, con la propria associazione ed attività, trasmette ed è importante non disperdere questo patrimonio".

Le associazioni presenti all’interno della struttura sanitaria, con decine di volontari attivi nei più diversi servizi, sono le seguenti: Abio, Aido, Aism, Ali Allergici agli imenotteri, Ali.Ce, Amate, Asvap 6, Associazione Larius Diabetici, Avas Como, Avulss Cantù-Como, Cittadinanza Attiva, Fiabaclown, Diversamente Genitori, Fondazione Cisom Ordine di Malta Corpo italiano di soccorso Gruppo Como, Fondazione Dottor Sorriso, Fincopp Lombardia Odv – Gruppo Ama, Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani, Il Mantello, Associazione Noisempredonne, Associazione Palma, Pro Tin, Un sorriso in più, Centro di riferimento oncologico Tullio Cairoli, Tra capo e collo, Progetto Sorriso nel mondo, Accanto, Down Verso. Un elenco che rende l’idea della quantità di servizi garantiti, e della varietà dei settori in cui c’è l’assistenza. Pa.Pi.