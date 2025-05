Ricerca di personale. Più offerte di lavoro ma mancano i candidati

Ricerca di personale: in Valtellina sono in rialzo le offerte di lavoro. Risultano 1.390 le opportunità lavorative offerte dalle imprese della provincia nel mese di maggio, 110 in più rispetto allo stesso mese del 2024, e 6.470 le previsioni nel trimestre maggio-luglio 2025, 110 in più rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. A delineare questo scenario è il bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e ministero del Lavoro e delle politiche sociali, iniziativa a cui partecipa la Camera di commercio di Sondrio.

I servizi si riconfermano il settore maggiormente alla ricerca di personale con 920 ingressi programmati in provincia nel mese e 5.030 nel trimestre, con il comparto turistico, comprensivo dei servizi di alloggio e ristorazione, che stima 460 entrate nel mese e 3.110 nel trimestre, seguito da commercio (190 ingressi a maggio e 970 nel trimestre), servizi alle imprese (170 nel mese e 600 tra maggio e luglio) e servizi alle persone (100 nel mese e 350 nel trimestre).

Nel mese corrente l’industria programma complessivamente 470 entrate e 1.440 nel trimestre, di cui ad aprile 280 nella manifattura e 190 nelle costruzioni, rispettivamente 960 e 490 nell’intero trimestre. Anche a maggio a ricercare personale sono prevalentemente le piccole imprese fino a 49 dipendenti, che stimano 880 ingressi, pari al 63,3% del totale, percentuale che arriva al 72,1% nel trimestre, con un totale di 4.670 ingressi preventivati. Seguono le medie imprese (tra 50 e 249 dipendenti), rispettivamente con 340 assunzioni previste nel mese corrente e 1.210 nel trimestre, quindi le grandi imprese (oltre i 250 dipendenti), con 170 ingressi a gennaio e 590 nel trimestre.

In calo, ma sempre molto marcato, il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, con le imprese della provincia che dichiarano difficoltà di reperimento per circa 640 assunzioni (46,1% del totale), confermando come la causa prevalente sia la "mancanza di candidati" (nel 33% dei casi), mentre la "preparazione inadeguata" si attesta al 10,4%. Info risultati: https://www.so.camcom.it/indagine-excelsior.