Aspiranti dipendenti e aziende. Incontro al Job day

Carcano, Mc Donald’s, L’Auto, Rainoldi Legnami, Blu Hotels, Poste Italiane e molti altri. Fare incontrare candidati e aziende, domanda e offerta di lavoro: è l’obiettivo del Job Day che si terrà mercoledì 21 dalle 9.30 alle 16 al Centro Impiego di via Trieste 16. Organizzato dalla Provincia di Sondrio in collaborazione con diverse associazioni e aziende - il precedente si è svolto il 5 marzo – l’appuntamento riserva parecchie opportunità soprattutto nel settore turistico, ma non solo. Durante il periodo estivo sono diverse le ditte che cercano personale per le sostituzioni ferie, oltre naturalmente a chi, per la propria attività, è alla ricerca di figure professionali specifiche da assumere a tempo indeterminato.