Fondi per dodici progetti: "14 milioni sul territorio"

Quattordici milioni per il territorio del Parco nazionale dello Stelvio. La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Montagna, Massimo Sertori (nella foto), ha approvato l’aggiornamento del programma di progetti strategici finanziati dal fondo comuni confinanti del territorio del Parco nazionale dello Stelvio e l’integrazione del programma di progetti strategici per l’Alta Valtellina. "Finanzieremo – annuncia Sertori – ben 12 iniziative per un investimento complessivo di oltre 14 milioni". Nello specifico, "per il Parco dello Stelvio il finanziamento per la realizzazione di 11 interventi, del costo totale di 11 milioni, e un contributo da parte del Fondo di più di 3 milioni (con 5 interventi in provincia di Sondrio). Per l’ambito Alta Valtellina, un intervento da 3 milioni , finanziato interamente dal fondo comuni confinanti". Di seguito gli interventi approvati. Nell’ambito del Parco nazionale dello Stelvio (zona Alta Valtellina) da segnalare la realizzazione di un nuovo tratto di strada tagliafuoco/agro-silvo-pastorale al servizio degli alpeggi situati in località Profa di Valdisotto (225.000 euro), il recupero di fabbricato rurale situato in località Alpe Oultoir da adibire a ricovero per escursionisti (95.000), la ristrutturazione del fabbricato utilizzato come mensa alla diga di San Giacomo (500mila euro su 800mila), la demolizione e ricostruzione su diverso sedime del rifugio Casati a Valfurva (700mila euro su 5.7 milionio), la manutenzione straordinaria del centro visitatori Sant’Antonio in Comune di Valfurva (200mila). Nell’ambito Alta Valtellina, la riqualificazione del sagrato della chiesa di San Francesco e il recupero dell’ex casa parrocchiale (tre milioni). F.D’E.