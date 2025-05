Esplosione di colori con i fiori

CHIAVENNA (Sondrio)

Esplosione di colori nella città del Mera: torna Chiavenna in Fiore. I colori della primavera saranno i grandi protagonisti di "Chiavenna in fiore", manifestazione che animerà le vie e le piazze della città nella giornata di sabato 24 maggio. Dopo alcuni anni di pausa, l’evento ritorna alla ribalta con una nuova formula che coniuga shopping, turismo, buona tavola e sostenibilità. In cabina di regia l’Unione Commercio e Turismo, con la sua associazione mandamentale e Valchiavenna shopping, il Comune, la Pro Chiavenna, il Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna e la Comunità montana della Valchiavenna. In città si potranno ammirare gli allestimenti floreali che renderanno ancora più belle le piazze Pestalozzi, Crollalanza e Bertacchi.

Tutti i cittadini potranno essere protagonisti dell’appuntamento primaverile mettendo i fiori sui propri balconi. Saranno proposte visite guidate nel cuore della città: al Belvedere, nel Parco Paradiso e nel centro storico. Una giornata da gustare, grazie alla tavolata in fiore che verrà allestita in via Dolzino da mezzogiorno alle 15.00: in azione gli studenti dell’Istituto Professionale "Crotto Caurga". Speciali aperitivi in fiore verranno serviti dai bar di Chiavenna. Da non perdere la fiera mercato che porterà i colori della natura in piazza Bertacchi. Si potranno anche scoprire tanti segreti del mondo dei fiori seguendo la "Masterclass sul verde".

"Chiavenna in fiore torna grazie all’impegno corale di tutti i soggetti coinvolti – commenta Anna Del Curto, presidente dell’Associazione mandamentale dell’Unione Cts – e vuole portare nuova linfa al tessuto commerciale della nostra città. Allo stesso tempo, la manifestazione renderà vie e piazze più belle da vivere e da ammirare: un bel biglietto da visita da mostrare ai tanti turisti che vengono a trovarci".Fulvio D’Eri