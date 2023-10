Una colazione letteraria con Fumetti

Sabato 14 ottobre, alle 11, con FumettiBrutti (nella foto Josephine Yole Signorelli) riprendono gli appuntamenti autunnali del ciclo "Colazioni letterarie al Lac" di Lugano, in piazza Bernardino Luini 6. FumettiBrutti, una delle artiste di fumetti più note e apprezzate degli ultimi anni, ha deciso che, per parlare di altri "pianeti" appartenenti al nostro universo, si devono abbandonare le vecchie modalità. Le sue sono incisive, spesso ruvide e senza filtri apparenti, come in "La separazione del maschio", in coppia con Francesco Piccolo: il protagonista di questa storia è un genitore presente, un marito premuroso e un poligamo compulsivo. Tradisce la moglie con l’amica intima.