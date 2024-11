Un tetto nuovo per i ragazzi di don Diego

Ha preso avvio da pochi giorni soltanto, ma c’è da credere che anche grazie al nome cui è collegata avrà senz’altro il successo che merita. La raccolta fondi su GoFundMe "Un tetto per don Diego" è infatti volta a dare una mano al carismatico don Diego Fognini (foto), storico padre dell’associazione La Centralina che da sempre si occupa di tendere la mano a coloro che si trovano in situazioni di difficoltà. "Vogliamo raccogliere ventimila euro per la ristrutturazione del tetto di una casa alloggio per persone con disagio psichico: con il tuo aiuto possiamo farcela" si legge sul portale che ospita la raccolta fondi. Per realizzare i lavori di cui necessita la Cooperativa Sociale "Si Può Fare onlus" di Cermeledo – Morbegno, gemmazione de "La Centralina Onlus" fondata da don Diego, è stata quindi lanciata questa iniziativa che a soltanto cinque giorni dal lancio è già a un terzo della somma che si stima occorra per ristrutturare la copertura.

"Da tanti anni - scrivono gli organizzatori - don Diego ha dedicato la sua vita a prendersi cura degli ultimi. Ora aiutiamolo in questo ulteriore e importante passo, dare una casa alloggio alle persone con disagio psichico che non possono più restare nell’attuale struttura". La coop "Si Può Fare onlus" di Cermeledo – Morbegno nasce nel 2016 e con il tempo l’ospitalità si è formalizzata Comunità pedagogica residenziale "La Centralina": rivolta al recupero di ragazzi maggiorenni con problemi di dipendenza e il Centro diurno psichiatrico "Casa del Sole" che risponde ad un disagio mentale che colpisce sia uomini che donne maggiorenni. Qui svolgono attività di risocializzazione. Per chi volesse contribuire il link https://www.gofundme.com/f/37rbn-un-tetto-per-don-diego. S.B.