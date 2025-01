Un progetto di recupero coinvolge scuole e ragazzi

"Imparare facendo": si fonda sulla filosofia del "service learning" il progetto "La scuola per le Orobie" concretizzato nell’accordo sottoscritto dal Parco delle Orobie, dal Comune di Albaredo e da Scuole Outdoor in Rete. Manutenzione dei sentieri, definizione di tracciati, creazione di aiuole didattiche, realizzazione di dépliant turistici, attivazione di laboratori didattici, allestimento di mostre sono solo alcune delle molteplici attività che verranno proposte in appositi campus, per un coinvolgimento diretto delle giovani generazioni attraverso le scuole.

"Questo accordo - sottolinea il presidente Doriano Codega - rappresenta un’opportunità ulteriore per favorire l’avvicinamento consapevole dei giovani alla montagna, per capire che i sentieri che si frequentano necessitano di pulizia e di manutenzione, come pure i corsi d’acqua: sono azioni semplici ma fondamentali per prevenire i dissesti". Scuole Outdoor in Rete definirà un programma biennale di interventi e azioni per la manutenzione e la promozione del territorio del Parco, della Valle del Bitto e del Comune di Albaredo, sviluppando iniziative finalizzate al recupero, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico da tramandare alle future generazioni. Le scuole interessate possono rivolgersi direttamente a Scuole Outdoor in Rete: segreteria@scuoleoutdoorinrete.net. S.B.