Un ponte di controlli. Un minore su dieci già noto alla Giustizia

Un ragazzino minorenne su dieci "già noto alle Forze dell’Ordine", proporzione che addirittura aumenta tra chi ha più di 18 anni e poi alcol, sempre troppo alcol. Che lo si chiami Ponte dei Santi o lungo weekend di Halloween, quello appena trascorso è stato non di festa, ma anzi di superlavoro per i carabinieri del Comando provinciale di Sondrio, impegnati in una serie di serrati controlli straordinari in tutta la provincia lungo le principali vie di transito della Valtellina e della Valchiavenna. Sorprendenti anche i risultati di questa attività mirata sia a controllare il transito di persone dedite a delinquere che a scoraggiare e a prevenire la guida in stato di alterazione da sostanze e alcol, condizione che continua a rappresentare una delle principali cause di incidenti stradali. Ebbene, in totale nei 91 servizi di pattuglia e perlustrazione effettuati sono state controllate 900 persone, di cui 130 con precedenti di polizia e 100 ragazzini minorenni dei quali 11 già noti alle forze di polizia. I controlli dei militari dell’Arma nei pressi dei locali notturni dello scorso fine settimana hanno consentito poi di segnalare 8 giovani alle rispettive Prefetture di residenza quali assuntori di sostanze stupefacenti, con il sequestro di circa 30 grammi di hashish. Tornando ai servizi di pattuglia lungo le Statali della provincia, sono stati 488 i veicoli fermati. Numeri tutto sommato meno inquietanti, in questo caso, visto che sono state "solo" 22 le infrazioni al Codice della Strada contestate e quattro le autovetture sottoposte a sequestro amministrativo. Sette, invece, le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, a dimostrazione di come purtroppo sebbene le iniziative di prevenzione tra i giovani non manchino, in molti ancora si mettano al volante nella convinzione di essere in grado di guidare lo stesso. Controllati anche locali pubblici, in alcuni dei quali sono stati anche verificati gli apparecchi tipo slot machine e contestante a sei avventori altrettante contravvenzioni per ubriachezza. Sara Baldini