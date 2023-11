Un parcheggio olimpico sotto i prati di Livigno : "In quell’area spazio al verde"

Il parcheggio dell’area Marangona presto sarà realtà. Mentre altri cincischiano e impazzano le polemiche relative alla pista di bob per le Olimpiadi, col CIO che ha chiaramente detto no a Cesana e quindi con S. Moritz tornata in pole position, Livigno prosegue dritto per la sua strada e continua a sfornare opere olimpiche. Con la validazione del progetto esecutivo dal Comune di Livigno, il parcheggio della Marangona vedrà la luce nel 2024. Un parcheggio innovativo, dal punto di vista di consumi e sostenibilità. Ora la palla passa a Simico, società che svolgerà tutte le attività di realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, delle opere connesse allo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026, per le procedure di gara.

"Sono soddisfatto della conclusione positiva di una pratica assai complicata – dice il sindaco Remo Galli -. Oggi diamo le pratiche a Simico per le procedure di gare, l’obiettivo è quello di iniziare i lavori nella primavera 2024, in anticipo rispetto al cronoprogramma. Ringrazio tutta la mia squadra amministrativa. Questa opera è di fondamentale importanza per Livigno perché permetterà di dare ordine a quella zona, di riportare verde nella piana, di levare quel parcheggio di superficie (una delle cose più brutte in paese). Parte delle risorse introitate dal Comune dal parcheggio serviranno per ridurre le tasse ai residenti, per progetti specifici sociali a sostegno dei giovani e per progetti sanitari importanti in favore della popolazione. Un ringraziamento a Simico, e uno particolare a Regione, col presidente Fontana in testa e l’assessore Sertori che da sempre ci è vicino e ci segue in modo attento. L’obiettivo è ora quello di arrivare pronti alle Olimpiadi". F.D’E.