Un omaggio a Dario Fo nella sala Terme

Appuntamento culturale da non perdere venerdì 29 dicembre a Bormio, grazie alla Banca Popolare di Sondrio e al Comune. Nella Sala Congressi delle Terme (alle 17), ci sarà un omaggio a Dario Fo, premio Nobel nel 1997. L’incontro, coordinato come di consueto dal professor Leo Schena, sarà condotto dal regista e attore Guido De Monticelli e dalla scrittrice Lucia Valcepina, i quali accompagneranno i presenti in un percorso attraverso la vita e le opere del grande istrione, e della sua compagna Franca Rame. La voce dello stesso Fo subentrerà, giocosa e irriverente, a rendere tutti partecipi delle parabole a rovescio di Mistero buffo.