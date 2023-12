Un nuovo questore vicario a Sondrio

Dalla Questura di Palermo a quella del capoluogo valtellinese: è arrivato nei giorni scorsi e si è presentato alla stampa il nuovo vicario del questore, il dottor Maurizio Antonucci, sostituisce Eugenio Ferraro, trasferito alla Questura di Brindisi.

"Sono contento di questo nuovo incarico – afferma Antonucci -. La Valtellina è un territorio per me del tutto nuovo, diverso, con nuove sfaccettature. Questa è un’ottima occasione per mettermi in gioco in una realtà che avrò occasione di conoscere nel modo più ampio e approfondito possibile. Avrò a che fare con nuove dinamiche sociali e diverse realtà locali, in un territorio che fa parte di un’altra area del Paese rispetto a quella che ho conosciuto finora".

Prima di questo importante incarico, infatti, era il dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico a Palermo e gestiva circa 345 uomini in un contesto ben diverso da quello sondriese. M.Pu.