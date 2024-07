Un milione di euro per S.Giuseppe. Verrà rifatto il ponte dei cavatori

Il Pirellone stanzia oltre un milione di euro per l’area di San Giuseppe. Via libera da Regione Lombardia all’accordo di Rilancio economico sociale e territoriale (Arest) promosso dal Comune di Chiesa in Valmalenco, finalizzato alla realizzazione del progetto denominato "Rilancio Area San Giuseppe – Ponte del Giovello". Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi di concerto con Massimo Sertori (assessore ad Enti locali, Montagna e a Programmazione negoziata). "L’obiettivo – spiega Sertori – è quello di attuare un programma concreto e strategico di interventi che possa rilanciare economicamente questo territorio, favorire l’attrattività e la competitività delle imprese e sostenere l’occupazione". Gli interventi sono finalizzati a supportare e sostenere la permanenza delle imprese localizzate nell’area San Giuseppe, località posta nel Comune di Chiesa in Valmalenco, con l’obiettivo di preservare il livello occupazionale attualmente esistente. Inoltre di dare un valido supporto alle attività del settore turistico sottese al nodo viabilistico del Giovello, di garantire il transito in sicurezza dei mezzi pesanti e un’idonea e sicura accessibilità alla nuova centrale idroelettrica in corso di realizzazione sul torrente Mallero.

In particolare, gli interventi pubblici previsti nel progetto, consistono nella ricostruzione del Ponte del Giovello con una struttura adeguata a supportare il transito dei mezzi pesanti.

Il cofinanziamento regionale è pari a 1.040.000 euro. La restante quota di 260.000 euro è messa a disposizione dal Comune di Chiesa.

