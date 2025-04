Un giorno con le associazioni

È tutto pronto a Prata Camportaccio per la prima edizione della giornata dedicata al volontariato. Il Comune, nei giorni scorsi, ha annunciato il programma ufficiale della giornata “I Colori del Volontariato“, in programma domenica al campo sportivo di San Cassiano. L’iniziativa, ideata e promossa dall’Associazione Volontari 3 Valli, nasce con l’intento di celebrare il valore del volontariato e valorizzare l’impegno quotidiano delle tante realtà associative operanti nel sociale in tutta la Valchiavenna. Saranno 34 le associazioni del territorio presenti all’evento, ciascuna riconoscibile attraverso stand dedicati, attività ludico-ricreative, momenti di confronto e testimonianze. Un’occasione preziosa per promuovere la conoscenza delle singole realtà, rafforzare il legame con la comunità e stimolare nuove adesioni al mondo del volontariato.

"Siamo profondamente orgogliosi di ospitare un evento che pone al centro l’anima solidale della nostra comunità – dichiara il sindaco Antonio Venezia (nella foto) –. Il volontariato rappresenta una delle espressioni più alte di cittadinanza attiva e, in questa giornata, desideriamo dire grazie a chi, ogni giorno, sceglie di mettersi al servizio degli altri con spirito gratuito, passione e dedizione". Info: www.comune.pratacamportaccio.so.it.

Fulvio D’Eri