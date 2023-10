Un concerto d’arpa ai piedi dell’altare per sostenere il restauro della chiesa Questo pomeriggio alle 17.30, nella chiesa di San Giorgio di Mandello del Lario, l'arpista Valerio Lisci eseguirà brani di Mozart, Handel, Faurè, Posse e suoi. L'evento è organizzato per raccogliere fondi per il restauro degli affreschi.