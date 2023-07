Un brindisi in alta quota La Valtellina alla conquista degli enoturisti lombardi

di Michele Pusterla

Valtellina, estate e vino: un percorso da vivere e degustare dedicato agli enoturisti. Il vino di qui non solo piace, ma è volano dell’economia, in grado di creare interessanti contaminazioni non solo a tavola, ma anche con la storia, il paesaggio, l’arte, le tradizioni. Sempre più attrattività per un turismo che mette la Valle al centro della Lombardia: Sara Missaglia, esperta e sommelier Ais, con le amministrazioni ha varato un ricco programma di eventi. In Aprica la 4ª edizione di Stappati di casa, con 2 incontri dedicati ai vini e a tanti ospiti “non solo vino”: racconti legati alla viticoltura alpina, testimonianze dei produttori, degustazioni guidate in abbinamento a prodotti locali. Il 14 luglio alle 17.30 “Vino al mulino”, al Platz, con ospiti la cantina Contadi Gasparotti, Marino Lanzini e Isabella Pelizzatti Perego di Ar.Pe.pe., oltre a Miriam Bozzi, agronoma, e la Mieleria Moltoni.

Il 7 agosto una serata su tutti i colori del vino, con La Grazia Viticoltura Eroica, Caven Camuna, Giorgio Gianatti, Ca’ Bianche, Cantina 1881 e Le Strie, con tanti ospiti come l’Agricola Piccolo Fiore, produttrice di zafferano in Valtellina. Sempre in Aprica il 22 luglio “I tép d’ina ólta” con un walk around di degustazione e 2 masterclass alle 18 e alle 19.30 con la presenza di 11 cantine: Nera Vini, Azienda Agricola Radìs, Renato Motalli, Involt Agnelot, Rupi del Nebbiolo, La Grazia, Coop Agricola Triasso e Sassella, Caven Camuna, Beltrama Stefano, Francesco Folini e Le Strie. Teglio ospita la 3ª edizione di “Un Brindisi a Té(i)”: il 15 luglio visita ai vigneti di Maria Luisa Marchetti e il 12 agosto una degustazione di vini Fay a Palazzo Besta. Obiettivo è “camminare le vigne” per scoprire l’emozionante percorso dalla vigna al calice. L’Hotel Galli di Livigno lancia la rassegna “Galli in Wine”: 16 cantine coinvolte, con 4 incontri sino a settembre per condividere un’esperienza unica. Il 30 luglio La Perla, Ar.Pe.pe., Nicola Nobili e Mamete Prevostini, per chiudere il 17 settembre con Caven Camuna, Fratelli Bettini, Triacca La Gatta e Balgera. "Il turista - spiega Missaglia - è al centro di una matrice a tante entrate, figlia della cultura del “fare”: i vini del territorio saranno il modo più coinvolgente per promuovere le eccellenze di Valtellina, in un viaggio emozionante lungo l’intera estate".