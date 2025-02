Ubriaco disturba al bar e insulta i carabinieri. Pregiudicato arrestato finisce ai domiciliari

Si trova ai domiciliari nella propria casa di Chiavenna il pregiudicato di 32 anni che domenica sera i carabinieri della Radiomobile di Chiavenna e della Stazione di Villa di Chiavenna hanno arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti in un bar, chiamati dai gestori, per la presenza di un avventore ubriaco e molesto che si è rifiutato di fornire le proprie generalità, li ha minacciati e si è scagliato contro di loro.