Tutti nei campi con merenda allo zafferano

“Sulle vie dello zafferano“ domani all’azienda agricola Torre Memoriola di Borgoratto Mormorolo, nel Pavese. Le colline dell’Oltrepo infatti non sono più famose solo per il loro vino. Negli ultimi anni sono nate alcune nuove produzioni di nicchia che non solo hanno diversificato i mercati e arricchito la biodiversità della zona, ma hanno contribuito anche al recupero di una tradizione gastronomica ormai dimenticata del territorio. Come appunto lo zafferano. La passeggiata nei campi della giovane azienda agricola comincia alle 14 per finire alle 17 con una degustazione di prodotti tipici abbinati a specialità aromatizzate con la polvere derivata dai pistilli essicati del crocus sativus. Contatti: 3495567762.