Tutti di corsa Poi la festa con gli studenti

Tutto pronto a Inveruno per la School Run 2023, l’ormai classico appuntamento di fine anno scolastico. Questo giovedì il Comitato Genitori “Una Mano per la Scuola” invita tutti, sportivi e non, a festeggiare la fine della scuola insieme a tutti gli studenti dell’istituto comprensivo Don Bosco. Appuntamento alle 19 nel cortile della scuola secondaria “Volta“ di via Palestro. Da lì il percorso si snoda per un totale di quattro chilometri nelle campagne verso Furato, per poi tornare al punto di partenza. Qui la festa continuerà con l’estrazione dei premi messi in palio dai commercianti e dall’Associazione “Inveruno in Vetrina”, la cucina con salamelle, patatine e bibite e il DJ-set organizzato dai ragazzi della scuola.