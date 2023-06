Tunnel danneggiato dalla maxi frana La Provinciale riaprirà entro fine mese

Entro fine mese riaprirà anche la Sp 72, attualmente interrotta all’altezza di Fiumelatte di Varenna per una frana che l’ha travolta insieme alla tratta ferroviaria Lecco – Colico. Non appena verranno rimossi gli oltre mille metri cubi di detriti che si sono staccati dalla montagna e saranno posizionate le prime barriere di sicurezza per contenere eventuali altri cedimenti del versante dello smottamento, cominceranno i lavori per il ripristino della galleria paramassi della provinciale. La volta è stata letteralmente perforata da un enorme macigno che l’ha sfondata per poi rimbalzare nel lago: non sarà però necessario abbattere e ricostruire da capo il tunnel di protezione, la cui struttura originaria risale alla fine dell’Ottocento; basterà ripristinarlo e rinforzarlo, risparmiando parecchio tempo rispetto a quanto temuto e ipotizzato inizialmente. I materiali necessari sono già stati ordinati. Non nasconde l’ottimismo il vicepresidente e consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli. Contestualmente prosegue a ritmo serrato l’intervento dei tecnici di Rfi per ripristinare pure i collegamenti della linea ferroviaria appena più a monte, in modo da consentire il passaggio dei treni, sebbene almeno per cominciare vuoti, senza passeggeri a bordo, e ridurre i ritardi. Le operazioni potrebbero terminare tra questa e la prossima settimana. D.D.S.