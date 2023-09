Troppe aggressioni in ospedale. Al Pronto Soccorso di Sondrio debuttano le guardie giurate

L’ospedale di Sondrio è più sicuro. Lunedì sera, infatti, è incominciato il servizio notturno di vigilanza al Pronto Soccorso: un vigilante di Sicuritalia Group Service, società incaricata dall’Asst Valtellina e Alto Lario, ha affiancato il personale fino alle 8 di ieri. La presenza viene assicurata tutte le notti, per 12 ore consecutive, a garanzia della sicurezza degli operatori sanitari che lavorano al Pronto Soccorso e degli utenti che vi accedono. Il servizio, slittato di una settimana a causa della mancanza di un’ultima autorizzazione, era stato richiesto a gran voce soprattutto dopo i gravissimi episodi di questa estate quando il Pronto Soccorso dell’ospedale del capoluogo era stato oggetto di alcuni episodi tra i quali quello di un uomo che, andato in escandescenza, ha aggredito il personale danneggiando anche la struttura. Un episodio che aveva fatto scalpore e un’ondata di indignazione da parte della cittadinanza e di un po’ tutti gli schieramenti politici che hanno richiesto all’Asst Valtellina e Alto Laro di intervenire per garantire l’incolumità di personale e utenti. Questo non è stato l’unico episodio del genere e così tutti hanno chiesto un’accelerata alla "pratica". Detto, fatto. L’azienda ha trovato la formula per introdurre una figura professionale adeguata, una guardia giurata, per le ore notturne visto che di giorno è presente un posto di Polizia attivo. Il contratto sottoscritto con Sicuritalia Group Service ha una durata di 3 mesi, fino a dicembre, con possibilità di essere rinnovato: al termine di questa sperimentazione, sulla base delle risultanze del monitoraggio effettuato, l’Asst valuterà in quali termini proseguire il servizio.