Trilly salva nel bosco la cucciola Sky

Sta benone ed è tornata tra le braccia della sua umana Federica la cucciola di Shiba Inu (nella foto) di soli sei mesi che nel tardo pomeriggio del 31 dicembre era sparita ad Aprica. Sky, questo il suo nome, si trovava al guinzaglio quando la persona che la stava portando a spasso è scivolata su una lastra di ghiaccio e ha momentaneamente allentato la presa. Una decina di secondi, ma abbastanza perché la vivace cagnolina ne approfittasse per fare una corsa… in autonomia.

Che cosa sia successo dopo non si sa, anche perché i primi botti di Capodanno cominciavano a farsi sentire. Di Sky più nessuna traccia, inghiottita dal bosco sopra alle piste da sci in località Campetti. Federica non ha perso tempo e ha lanciato un accorato appello sui social con tanto di foto di Sky con lo stesso cappottino viola che aveva al momento della scomparsa, in poche ore condiviso più di duemila volte. Un tam tam che ha avuto successo in primis in paese, dove in molti si sono attivati sino addirittura a comporre una squadra di volontari.

Ciò che tuttavia non è riuscito alle pure benintenzionate persone, è riuscito giovedì a una cagnolina, la meticcia di 4 anni di nome Trilly che è "entrata in azione" all’interno del bosco seguita dalla proprietaria che, nonostante avesse appena terminato il turno di notte all’ospedale, aveva a propria volta preso a cuore la sparizione di Sky. A un certo punto, la sorpresa: Trilly e Sky, incolume, che escono insieme dal bosco.

Sara Baldini