Trenta nuovi alberi piantati al Lido. Legambiente e scuola si alleano

Legambiente e gli alunni di Novate Mezzola insieme per rendere ancora più bello e green il parco di Novate Mezzola. Mattinata veramente entusiasmante quella di venerdì nel corso della quale, grazie ad una sinergia tra due classi (39 alunni) della scuola di Novate, Legambiente, e il Comune valchiavennasco, sono state piantumate una trentina di piccole piante (donate dall’Ersaf) al parchetto del Lido . "Questa collaborazione fra tre soggetti istituzionali, Comune, scuola e Legambiente è davvero molto importante – dicono da Legambiente Valchiavenna – e ha permesso di migliorare lo stato dell’ambiente. I grandi protagonisti sono stati i 39 alunni. Vedere l’entusiasmo di molti giovani per questo "atto pratico" per l’ambiente è stato fantastico e vederli all’opera con gioia, nel piantare le piante, dà grande soddisfazione. Ovviamente un ringraziamento va anche al gruppetto dei volontari di Legambiente sempre costanti nel mettersi a disposizione, agli operai del Comune di Novate, per la loro preziosissima mano". Gli alberi piantati sono di varie specie tra le quali il melo selvatico, il perastro, il prugnolo, la frangola, il corniolo. Alberi che, oltre a fare ombra tanto preziosa in questi anni di cambiamento climatico, produrranno anche fiori preziosissimi per le api, insetti fondamentali per l’uomo. "Siamo in un periodo storico nel quale esiste un movimento fatto di vari attori (associazionismo, istituzioni, singoli cittadini, comitati ecc) che danno importanza alla piantumazione di alberi nell’ottica di contrasto al cambiamento climatico e alla ricostruzione di habitat". F.D’E.