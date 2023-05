Treni, doppio guasto. Giornata da dimenticare per i pendolari

Una giornata da dimenticare ieri per tanti studenti e pendolari comaschi che sono arrivati a scuola e al lavoro con oltre un’ora di ritardo a causa di due guasti, indipendenti tra loro, che hanno interessato la linea elettrica. Il più grave si è verificato alla stazione di Chiasso, ma avuto ripercussioni pesanti anche per i viaggiatori dall’altra parte del confine perché ha costretto alla cancellazione di alcune corse della tratta Chiasso-Como-Milano-Rho.

Per consentire ai tecnici di compiere le riparazioni sulla linea è stato cancellato il convoglio in partenza alle 6.13 da Chiasso che sarebbe dovuto arrivare a Milano alle 7.21, ma non è andata meglio neppure un’ora dopo con il treno in partenza alle 7.31. Un secondo guasto ha interessato gli impianti delle stazione Como Nord Camerlata provocando ritardi di un quarto d’ora sulla linea Como-Saronno-Milano.

Disavventura anche per alcuni passeggeri che nella tarda mattina di ieri, poco prima delle 12, sono rimasti bloccati sulla funicolare che da Como sale verso Brunate a causa di un guasto all’impianto elettrico. È scattato il protocollo di sicurezza e la cabina è stata riportata alla fermata e poi evacuata. A questo punto sono scattati i controlli e poi la riparazione del guasto, ma il servizio è rimasto sospeso fino alle 17, sostituito dai bus che hanno fatto la spola tra il capoluogo e il paese. Oggi rischia di non andare meglio visto che anche la funicolare, gestita da Atm, potrebbe essere interessata dagli scioperi che sono stati annunciati dalle associazioni di categoria. Dovrebbe essere garantito il servizio nella fascia di garanzia dalle 6 alle 9 e poi dalle 18 alle 21, così come per i treni. Non si annunciano invece ripercussioni per gli utenti di Asf e di Navigazione Laghi i cui lavoratori non aderiranno allo sciopero.

