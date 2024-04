Tremonte in festa. Il borgo medievale accoglie eventi e mostre

Il borgo medioevale di Tremonte di Santa Maria Hoè in festa. Per domenica gli Amici di Tremonte organizzano la 26esima edizione della Festa di Tremonte, la culla della Brianza. È l’occasione per conoscere i punti storici d’interesse, come chiesa di santa Veronica del XIII secolo in cui è custodito un dipinto di Antonio Sibella dedicato alla santa del 1886, i resti della torre di segnalazione del X secolo, il caratteristico ponte romanico del Bordeà. In programma anche mostre di scultura, pittura e collezionismo.