Tremila studenti da 83 scuole superiori mattatori sul palco

Treviglio sarà invasa per dieci giorni – da lunedì 22 al 31 maggio – da oltre tremila studenti di 83 scuole superiori di tutta la Lombardia che parteciperanno al “Festival di arti performative“. Si tratta di un evento culturale straordinario destinato alle scuole con laboratori triennali, denominato “LAIVin Action 2023“, promosso dalla Fondazione Cariplo e coordinato dall’associazione culturale Ilinx, organizzato a Treviglio – grazie all’apporto dell’Amministrazione comunale – dopo le due precedenti edizioni che si erano svolte a Brescia e nel 2022 a Milano.

Lo sviluppo delle iniziative in programma prevede quali punti di riferimento i due teatri cittadini, TNT e Filodrammatici, dove tutti i giorni dalle 9,30 alle18,30 senza sosta, con venti minuti di tempo destinati a ciascun gruppo, gli studenti si susseguiranno dandosi il cambio sui palcoscenici proponendo estratti dei rispettivi laboratori svolti durante l’anno scolastico. Verranno così messi in scena piccoli ma intensi spettacoli teatrali.

Saranno coinvolti per iniziative analoghe anche i due musei di Treviglio, il Civico Della Torre e lo Scientifico ExplorAzione: molte le performance degli studenti previste anche nelle vie e nelle piazze della città. Il sindaco Juri Imeri, particolarmente soddisfatto, spiega: "Abbiamo fortemente voluto che quest’anno il Festival fosse a Treviglio". Non per nulla il Comune contribuisce con il lavoro del proprio personale e con 10mila euro per le spese di gestione al Filodrammatici. Tra gli eventi correlati, in programma anche le visite alla riscoperta di Treviglio tra le piazze Manara, Garibaldi e Setti così da realizzare una “visita performativa“ alla città.

A.P.