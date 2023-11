Trekking urbano. Alla scoperta dei giardini urbani

Trekking urbano per conoscere il cuore verde di Brescia. Parte questa mattina, alle 8,30, dal Centro Nuovo Flaminia di via Sorelle Bronzetti, con arrivo in Campo Marte, il trekking urbano "Cammina Foreste Urbane 2023", una passeggiata di circa 8 chilometri che si snoderà fra giardini, parchi urbani e viali alberati cittadini con il supporto di guide esperte dell’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste e del Parco delle Colline che potranno far “scoprire” un nuovo modo di vivere la città e apprezzare quanto di naturale contiene.