Tre spacciatori italiani finiscono in carcere

La Polizia di Milano ha arrestato tre italiani, rispettivamente di 26, 28 e 54 anni, tutti con precedenti, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, e un cittadino italiano di 51 anni è stato denunciato per uso di sostanze stupefacenti. Il blitz è scatattato ieri mattina a Santo Stefano Ticino, Comune dell’hinterland ovest, dov’è stato individuato un 26enne che a bordo della sua auto aveva raggiunto Arsago Seprio, nel Varesotto, dove ad attenderlo c’era un 54enne. I poliziotti hanno notato i due scendere dalle rispettive auto per poi recarsi in un capannone. Poco dopo il 26enne è uscito con una busta, riposta nella sua auto. Una volta fermati, dalla perquisizione sono stati rinvenuti nell’auto del 18enne 18 chili di hashish suddivisi in due buste. Nel magazzino sono stati poi trovati 54 grammi di marijuana e 22 bustine di plastica. Inoltre, nell’abitazione del 54enne a Gallarate sono stati sequestrati 92 grammi di marijuana, circa 4 grammi di cocaina, 102 grammi di hashish.