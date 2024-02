Tre prime visioni al cinema Nuovo Eden. Si comincia con un thriller psicologico

Tre prime visioni in programma al Nuovo Eden fino al 21 febbraio. La prima è Upon Entry - L’Avvio di Alejandro Rojas e Juan Sebastián Vasquez (Spagna 2022, 77’), un avvincente thriller psicologico che denuncia l’abuso di potere e l’insensatezza di una certa burocrazia. Pluripremiata opera prima con un cast d’attori in stato di grazia. Imperdibile. Prima visione anchce per Il punto di rugiada di Marco Risi (nella foto), dal Torino Film Festival: un vero e proprio omaggio al padre Dino, maestro della commedia all’italiana, che

si addentra nel mondo a parte delle case di riposo, ‘cimiteri degli elefanti’. Per la rassegna cinematografica Ma che genere di cinema!, in prima visione anche il film Petites - La vita che vorrei… per te di Julie Lerat-Gersant (Francia 2022, 90’), un coming of age che racconta il viaggio di una giovane gestante e lo fa con grande premura e tensione. In occasione della proiezione di mercoledì 21 febbraio, interverrà la ginecologa Donatella Albini.