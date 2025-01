Tre mesi estivi senza treni. Hofmann chiede un tavolo

Tre mesi senza treni sulla Milano – Lecco – Sondrio- Tirano. Per tutta estate, dal 15 giugno al 15 settembre, in piena stagione turistica. Studenti, lavoratori, villeggianti e turisti rischiano di non potersi muovere. Ma dalla Provincia di Lecco non ci stanno. Per questo la presidente Alessandra Hofmann ha chiesto ai responsabili dell’Agenzia del trasporto pubblico locale di Como, Lecco e Varese di convocare una riunione urgente per pianificare per tempo possibili alternative. "La prospettata interruzione può causare problematiche rilevanti ai cittadini e ai lavoratori delle province di Lecco e Sondrio e ai turisti frequentatori del lago e della montagna, con potenziali situazioni di criticità che richiedono una valutazione preventiva, così da determinare per tempo le necessarie azioni finalizzate a contenere i disagi", avverte la presidente Alessandra Hofmann. Già in passato ci sono stati periodi di lunga interruzione della linea ed è stato un disastro, tra bus navetta sostitutivi insufficienti, viaggi interminabili e mancanza di corse in traghetto che rappresenterebbero una possibile alternativa via lago. D.D.S.