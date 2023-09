Tre giorni di sport e solidarietà con la City Run

Tre giorni di sport e solidarietà: dal 6 all’8 ottobre si svolgerà l’edizione 2023 della Varese City Run. Un evento diventato in pochi anni un appuntamento consolidato, grazie alla regia di Sport+ che ha saputo mettere in campo una formula che fa dell’attività sportiva, competitiva e non, della solidarietà e della socializzazione gli ingredienti fondamentali per un ricco weekend. Saranno i bambini ad aprire la tre giorni: venerdì 6 ottobre 500 alunni delle scuole dell’infanzia della città si ritroveranno al Franco Ossola di Masnago per dare vita alle Pulciniadi.