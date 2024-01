Tre documentari made in Italy raccontano le “Rovine d’America“

Outsider, attivisti, hippie, fuorilegge, irregolari, persone senza fissa dimora: sono loro i protagonisti della rassegna itinerante di film documentari “Rovine d’America“, in sala al Nuovo Eden di Brescia da mercoledì. Tre i film in programma: Stonebreakers di Valerio Ciriaci; West of Babylonia di Emanuele Mengotti; Last Stop Before Chocolate Mountain di Susanna Della Sala (nella foto).

Tre registi under 40 che hanno vissuto parte della propria vita negli Stati Uniti e che hanno deciso di raccontarne aspetti di norma non sufficientemente esplorati. I film sono proposti in prima visione per la città, in versione originale con sottotitoli in italiano e sono accompagnati dalla presenza in sala dei registi in dialogo con Matteo Asti, docente dell’Università Cattolica di Brescia e dell’Accademia Belle Arti SantaGiulia.

A Brescia la rassegna è organizzata da Fondazione Brescia Musei, in collaborazione con ZaLab e Brixia Film Fest (un progetto di Line Culture). Come spiegano i registi, i tre film mostrano "un’America spezzata, alle prese con la crisi di un mito che affascina milioni di persone in tutto il mondo, mentre contemporaneamente è in atto un conflitto culturale che coinvolge i suoi abitanti ed è oggetto di dibattito anche fuori dai suoi confini".

F.P.