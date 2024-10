Tragedia sfiorata. Scivola per 150 metri. Salvato nel bosco

Tragedia sfiorata domenica nel tardo pomeriggio, quando un uomo di 62 anni uscito per una passeggiata nei boschi di Buglio in Monte è scivolato per 150 metri lungo un sentiero. Non vedendolo rientrare, è stata allertata la Stazione di Morbegno del Soccorso alpino. Sul posto, a una quota di 774 metri, nove tecnici del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza. L’uomo è stato localizzato tramite una calata di una sessantina di metri e recuperato fino al sentiero per circa 150 metri. Dopo essere stato valutato, è stato accompagnato al campo sportivo di Buglio e infine recuperato dall’elisoccorso di Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. L’intervento è terminato alle 22 e l’uomo si trova in buone condizioni nonostante la paurosa caduta.