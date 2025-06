Tirano - Poschiavo. Si viaggia sui bus

Massi pericolosi poco oltre il confine: le Ferrovie Retiche chiudono la linea e predispongono un servizio sostitutivo. Ma sarà un disagio limitato perché l’ente ferroviario elvetico ha già predisposto la rimozione dei massi e il ripristino della circolazione nel giro di pochi giorni. "A causa del pericolo di caduta massi nei pressi delle località Campascio, sul tratto Campocologno – Brusio, la linea del Bernina della Ferrovia Retica (RhB) è stata chiusa per motivi di sicurezza – scrivono in una nota le Ferrovie Retiche -. Tra Poschiavo e Tirano è attivo un servizio sostitutivo di autobus, con spazio molto limitato. Si invitano i viaggiatori a prevedere tempi di percorrenza più lunghi o di modificare i propri piani di viaggio". Grande attenzione quindi per i fruitori del servizio. "I viaggiatori del Bernina Express saranno informati separatamente. Per i clienti del trasporto merci grigione, verranno elaborate soluzioni personalizzate". E soluzione del problema nel giro di pochi giorni. I lavori dureranno presumibilmente fino a domani venerdì 20 giugno. I geologi hanno suggerito di rimuovere del materiale sopra la linea ferroviaria che in questa stagione richiama tanti turisti con i suoi vagoni panoramici. F.D’E.