I bus per Tirano partono in anticipo e lasciano a terra i passeggeri

C’è ancora molto da fare per avere un trasporto efficiente sulla Lecco-Tirano dopo lo stop estivo dei treni. A Morbegno ieri i bus in partenza per Tirano hanno lasciato a piedi passeggeri. Nel mirino la corriera delle 12 e 21 e quella delle 13 e 21. I mezzi sarebbero partiti in anticipo. Solo ieri abbiamo pubblicato su queste pagine le denunce della Cgil trasporti a causa di una situazione molto difficile che coinvolge lavoratori di Trenord, residenti e viaggiatori che scelgono Lario e Valtellina.