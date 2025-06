Furti in casa. C’è un furgone sospetto

Dopo i recenti casi ad Albosaggia, ancora furti in abitazione, questa volta sull’altro versante della valle, più precisamente a Tresivio dove in via Piedo i ladri sono entrati e hanno portato via oggetti in oro e banconote senza neppure, a detta della proprietaria che ha trovato la brutta sorpresa, mettere troppo a soqquadro l’appartamento. Sempre dalla zona arrivano segnalazioni riguardanti un furgone sospetto. È grande, di colore bianco, con una croce medica sbiadita. Sul mezzo due persone che suonano alle porte e propongono la vendita di un divano, escamotage che è probabile serva per vedere quali siano le case disabitate, mentre il furgone sarebbe per caricare l’eventuale refurtiva. È stato avvistato nei giorni scorsi in via Chioso, in via Rusconi e in alcune stradine di campagna di Ponte. L’invito è a segnalare al 112.