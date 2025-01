Tour de Suisse e femminile: in vetrina Aprica e Piuro

TIRANO (Sondrio)Oltre al Giro d’Italia la provincia di Sondrio sarà il teatro di una tappa del Giro d’Italia Women con l’arrivo previsto ad Aprica. Senza dimenticare che Piuro, in Valchiavenna, sarà sede di un arrivo di tappa del prestigioso Tour de Suisse. E questo la dice lunga sia sull’indole sportiva della provincia di Sondrio, capace di organizzare eventi di alto livello sia inverno che in estate, sia sull’importanza del ciclismo nell’economia di un territorio ad altissima vocazione turistica.

La località di Aprica ospiterà Elisa Longo Borghini, capace l’anno scorso di vincere la corsa rosa, e le big del ciclismo femminile in occasione della terza tappa, la Clusone-Aprica di 99 chilometri con la salita finale e arrivo nella centralissima via Roma. E in cabina di regia per portare in provincia di Sondrio queste kermesse ciclistiche c’è Gigi Negri, che da anni tesse la tela e tiene i rapporti con gli organizzatori delle gare ciclistiche.

"Siamo molto soddisfatti – dice Negri, anche lui presente a Roma per la presentazione dei Giri – non potevamo sperare di più e di meglio. Questo è il frutto di un lavoro partito quattro anni fa, volevamo valorizzare le location olimpiche e festeggiare i 200 anni dalla costruzione della strada dello Stelvio. A Livigno siamo riusciti a ospitare una tappa clamorosa l’anno scorso, peccato poi non essere riusciti a passare sullo Stelvio a causa delle condizioni meteo. Festeggeremo quest’anno con l’arrivo a Bormio dopo una bellissima tappa. Credo che assisteremo a una frazione emozionante e spettacolare, che speriamo possa scrivere una pagina significativa del prossimo Giro d’Italia. Ma non sottovaluterei, dal punto di vista promozionale, anche la tappa con partenza a Morbegno oltre all’arrivo della tappa del Giro Woman all’Aprica. E, mi permetto, di citare, per chiudere il cerchio, la tappa del tour de Suisse con l’arrivo a Piuro. Ringrazio enti e istituzioni per l’appoggio e lo sforzo fatto per poter organizzare questi eventi".

F.D’E.