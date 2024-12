Tornano i presepi a Talamona. Una ventina le natività dal 1989

È un’attrazione che coinvolge l’intero territorio comunale e dal 1989 ad oggi ha contato decine e decine di migliaia di visitatori: si tratta dei Presepi delle Contrade di Talamona. L’inaugurazione per quest’anno è in programma domenica 22 e dal giorno successivo le Natività saranno visitabili. La giornata di domenica, però, sarà speciale, con un corteo che per i più sportivi prenderà il via alle 13.30 a San Giorgio: da lì si raggiungerà entro le 14 il Tempietto degli Alpini dove si partirà alla volta del presepe Ca’ di Giuan (arrivo previsto 14.30), per poi passare al presepe Ca’ di Sarach (14.40), mentre alle 15 lo stop sarà al lavatoio di via Torre. Si proseguirà poi verso il presepe del Cortile Mazzoni (ore 15.10) e quello della Latteria Valenti (15.20) per poi terminare in piazza IV Novembre alle 15.30. In caso di maltempo il corteo sarà annullato e il ritrovo, sempre alle 15.30, spostato al teatro dell’oratorio. Da ricordare che l’appuntamento di domenica, per chi non avesse voglia di unirsi al corteo, sarà già a partire dalle 15 in piazza con intrattenimento musicale, bevande calde e panettone per tutti. Il Natale Talamonese ha in calendario numerose altre proposte che si possono trovare sul sito della Pro loco. Una ventina le Natività - anche nel greto del torrente - di questa 35^ edizione che si potranno ammirare sino al prossimo 6 gennaio. Sara Baldini