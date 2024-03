Torna “Porte aperte”. Invito alla scoperta del Teatro Fraschini

Teatro Fraschini aperto nel weekend per essere visitato da cittadini e turisti. Gli studenti dei licei Foscolo e Taramelli (classico e scientifico), il Cairoli (scienze umane), Cardano (scientifico) e dell’Ite Bordoni, con l’aiuto dei loro insegnanti di Storia dell’arte, hanno studiato in classe la struttura del teatro progettato da Antonio Galli Bibiena nel 1771 e le sue vicende storiche: si presenteranno al pubblico come vere e proprie guide turistiche, diventando anfitrioni "per un giorno" del teatro Fraschini. Le visite riservate ai cittadini sono gratuite e si svolgono dalle 10 alle 18, domani e domenica.