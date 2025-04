Torna la “Spesa che fa bene“ per il sociale

La selezione avrà scontentato diverse associazioni, ma è stata inevitabile perché le candidature, a fronte di 250 possibili partecipanti, sono state più del doppio: ben 558 delle cinque aree geografiche coinvolte, ovvero Valtellina e Alto Lario; Lecco e Como; Brianza e Milano; Valcamonica e Valseriana; Bergamo. Enorme, insomma, la "corsa" per far parte dell’iniziativa solidale "La Spesa che fa bene" che Iperal propone anche quest’anno, a conferma del forte legame con il territorio, e prevede la distribuzione di un contributo complessivo di 325mila euro stanziato da Iperal e Fondazione AG&B Tirelli alle associazioni ammesse.

Dal 23 aprile al 25 maggio, i clienti Iperal riceveranno un "Cuore" "Iperal per il Sociale" ogni 10 euro di spesa, che sarà accreditato automaticamente sulla propria CartAmica. Per i titolari di CartAmica Oro, i "Cuori" saranno raddoppiati. Sarà possibile assegnare la propria preferenza a una o più associazioni tra quelle selezionate fino al 29 maggio, direttamente in cassa o tramite l’App Iperal. In base alle preferenze espresse, le organizzazioni riceveranno un contributo variabile tra gli 8.000 euro ai vincitori e i 500 euro per tutti i partecipanti.

L’elenco completo delle associazioni selezionate per ciascuna area sarà disponibile dal prossimo mercoledì, 23 aprile, sul sito www.iperal.it, nella sezione dedicata. Ogni cliente del gruppo valtellinese potrà così scegliere a chi vorrà dare proprio sostegno.

Sara Baldini