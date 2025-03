Topi d’appartamento e truffatori scoprono la Valle del Mallero

"Questi delinquenti sono ben organizzati, molto persuasivi e anche informati". Ne scrive con cognizione di causa sul gruppo Facebook "Chiesa in Valmalenco Blog" il sindaco Renata Petrella (foto), essendo proprio malgrado anch’essa e il marito finiti nel mirino dei sempre più scaltri truffatori telefonici. "Io non ho ricevuto una chiamata, ma un messaggio – racconta il primo cittadino – Ovviamente ho intuito che non fosse vero, ma mi ha lasciata perplessa il fatto che sia nel tentativo fatto con me, che con mio marito abbiano proprio pronunciato il nome esatto di nostro figlio". Così è stato anche per la truffa, quella però andata a segno, ai danni di una coppia del paese alcuni giorni fa. La signora, che ha una figlia all’estero, riceve la chiamata di una persona che fa riferimento proprio a quella località dove in effetti si trova la donna e dice che è indispensabile effettuare quanto prima un versamento per aiutare la ragazza, vittima di un incidente. La madre si precipita allora in banca dove è stata reindirizzata ai carabinieri. A quel punto un complice di chi ha telefonato - o il chiamante stesso - suona alla casa abbandonata in fretta e furia dalla donna e lì trova il marito, riuscendo a farsi consegnare preziosi per un valore di circa duemila euro. "Mi raccomando – avverte il sindaco - prima di effettuare qualsiasi pagamento, accertatevi della veridicità di ciò che vi viene detto; denunciate la truffa alle forze dell’ordine e state particolarmente attenti a tutelare le vostre abitazioni da intrusioni". Nei giorni scorsi si è verificato il tentativo di forzare l’ingresso di un condominio di Caspoggio. Sara Baldini